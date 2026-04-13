Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Сили безпілотних систем відпрацювали по російському хімзаводу в Череповці

Зафіксовано влучання по аміачному виробництву.

вибух
Фото: Сумська міська рада

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по російському хімічному підприємству в місті Череповець, яке виробляє компоненти, що використовуються у виготовленні вибухових речовин.

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

За словами командувача СБС, ціллю став Череповецький хімічний завод, який виробляє сотні тисяч тонн аміаку, селітри та азотної кислоти щороку. Ця продукція використовується як сировина для виробництва тротилу, гексогену та інших компонентів боєприпасів.

Інформація про удари дронів по підприємству Череповець-Азот з’явилася вдень 13 квітня. За попередніми даними, зафіксовано щонайменше два влучання.

Як зазначають аналітики спільноти КіберБорошно, на оприлюднених матеріалах видно чорний дим над двома з трьох аміачних цехів (Аміак-1 та Аміак-2) із загальною потужністю близько 900 тисяч тонн на рік. 

Також повідомляється про можливе ураження сховища аміаку, яке після початку повномасштабного вторгнення було додатково захищене металевими конструкціями від атак безпілотників.

За оцінками аналітиків, уражене виробництво забезпечує близько 6% загального обсягу аміаку в Росії, тоді як сам завод виробляє приблизно 10% цієї продукції в країні.

Читайте також
