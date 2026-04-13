Сили безпілотних систем відпрацювали по російському хімзаводу в Череповці

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по російському хімічному підприємству в місті Череповець, яке виробляє компоненти, що використовуються у виготовленні вибухових речовин.

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

За словами командувача СБС, ціллю став Череповецький хімічний завод, який виробляє сотні тисяч тонн аміаку, селітри та азотної кислоти щороку. Ця продукція використовується як сировина для виробництва тротилу, гексогену та інших компонентів боєприпасів.

Інформація про удари дронів по підприємству Череповець-Азот з’явилася вдень 13 квітня. За попередніми даними, зафіксовано щонайменше два влучання.

Як зазначають аналітики спільноти КіберБорошно, на оприлюднених матеріалах видно чорний дим над двома з трьох аміачних цехів (Аміак-1 та Аміак-2) із загальною потужністю близько 900 тисяч тонн на рік.

Також повідомляється про можливе ураження сховища аміаку, яке після початку повномасштабного вторгнення було додатково захищене металевими конструкціями від атак безпілотників.

За оцінками аналітиків, уражене виробництво забезпечує близько 6% загального обсягу аміаку в Росії, тоді як сам завод виробляє приблизно 10% цієї продукції в країні.