Зовнішня розвідка: Економіка РФ стрімко втрачає ресурси, фіксують ріст заборгованості і згортання бізнесу

Економічна ситуація в Росії на початку 2026 року продовжує погіршуватися під тиском санкцій та військових витрат.

Про це заявила Служба зовнішньої розвідки України.

Так, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі РФ за два місяці скоротилося на третину — до 14,1 млрд доларів. Високі відсоткові ставки та загальне сповільнення ринку призвели до кризи неплатежів: прострочена дебіторська заборгованість підприємств зросла на чверть, сягнувши 7,7 трлн рублів. Щоб покрити дефіцит бюджету, російський уряд планує запровадити для великих компаній додатковий «податок на надприбуток» у розмірі 20%.

Енергетична система Росії теж опинилася на межі кризи через неможливість обслуговувати іноземне обладнання. General Electric і Siemens остаточно відмовилися від сервісу газових турбін, а це створює загрозу дефіциту потужності в Москві вже найближчими роками.

Крім того, зношеність електромереж сягає 70%. Проблеми поглиблюються і в інфраструктурі: дорожні будівельники просять запровадити мораторій на банкрутство, оскільки заборгованість найбільших гравців зросла на 147% через затримки розрахунків за держконтрактами.

Роздрібний ринок демонструє ознаки виснаження:

мережі будівельних магазинів скорочуються на 12–23% через падіння попиту на житло.

турецькі бренди одягу (NetWork, Club, Mudo), що прийшли на зміну західним компаніям, масово закривають свої точки.

ринок вантажівок скоротився майже на 29%, а державні закупівлі авто для чиновників упали на 19% у грошовому вимірі.

частка вживаних автомобілів у лізингу досягла історичного максимуму в 40% через надмірну вартість нових машин.

СЗР наголосила: технологічна деградація Росії стає все більш помітною. Постачання європейської побутової техніки сповільнилося у три рази, а витрати на логістику зросли до 200%. Регіони вдвічі скоротили закупівлі ліфтів для заміни старих, а ринок комп’ютерів і ноутбуків повернувся до показників десятирічної давності. За чотири роки війни споживчі ціни в РФ зросли на 39%, і 82% росіян очікують, що вартість життя й надалі зростатиме швидше за їхні доходи.