З початку доби російські війська 53 рази атакували позиції Сил оборони на фронті

Станом на 16:00 13.04.2026 російські окупанти 53 рази атакували позиції Сил оборони. Ворог не припиняє штурмувати Покровський напрямок.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворог не припиняє артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Новоіванівка, Бачівськ, Іскрисківщина, Рижівка, Будки. Авіаційних ударів завдано по населеному пункту Новоіванівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення у напрямку населеного пункту Таратутине. Крім цього, ворог завдав одного авіаційного удару, скинув чотири керовані бомби, здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зибине та Вовчанськ. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався поліпшити своє становище у напрямку населених пунктів Новоплатонівка та Новоосинове. Наразі триває один бій.

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося п’ять ворожих штурмів поблизу Колодязів, Діброви та Лиману. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Слов’янському напрямку з початку доби ворог провів одну атаку на позиції Сил оборони у районі Рай-Олександрівки.

У районі населеного пункту Тихонівка наші оборонці відбили одну атаку на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку триває одне боєзіткнення. Одинадцять спроб противника просунутися вперед у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки наші захисники успішно зупинили.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Заповідне, Білицьке, Гришине та Муравка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Січневе, Вороне та Новогригорівка. Авіаційних ударів зазнали околиці населених пунктів Омельник, Ясна Поляна та Зарічне.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак у районах населених пунктів Залізничне, Гірке та Гуляйполе. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівська, Новомиколаївка, Єгорівка, Чарівне, Долинка, Копані.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку у районі Степногірська, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Ясна Поляна, Зарічне та Омельник.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.