​Засудили жителя Сум, який збирав розвіддані для росіян у трьох областях України

Тюремний вирок отримав російський інформатор зі Сум, який коригував обстріли одразу трьох регіонів України.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зловмисника затримали торік у вересні. Він автостопом їздив по регіонах, щоб відстежити локації Сил оборони, по яких росіяни готували авіаційні, дронові й артилерійські удари.

Наркозалежний сумчанин потрапив до уваги ФСБ, коли шукав гроші «на дозу» в телеграм-каналах. Спочатку зловмисник відстежував бойові позиції української ППО на території свого регіону. Згодом окупанти «відрядили» його до Павлограда на Дніпропетровщині. Там він орендував дві квартири: в одній зупинився сам на період розвідвилазок, а в іншій – облаштував «спостережний пункт».

За інструкцією російської ФСБ інформатор встановив на підвіконні помешкання відеокамеру із віддаленим доступом для спецслужбістів РФ. Використовуючи онлайн-трансляцію, окупанти сподівалися зафіксувати рух військової техніки ЗСУ в бік передової.

Після цього зрадник отримав завдання позначати геолокації блокпостів та укріпрайонів на Покровському напрямку.

Слідство задокументувало, як зловмисник на попутному авто прибув до населеного пункту поблизу лінії бойового зіткнення, де впродовж двох днів фіксував позиції українських військ під час піших прогулянок.

Співробітники СБУ затримали його за місцем проживання в Сумах, куди він повернувся, щоб підготувати «звіт» і месенджером направити ФСБ. При обшуках у затриманого вилучили смартфон, з якого він контактував із російською спецслужбою.

Суд визнав інформатора винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану. Враховуючи співпрацю зі слідством, зловмисник отримав 8 років позбавлення волі.