У Вінниці через коротке замикання загорілася електроковдра

Рятувальники закликали пам'ятати про правила пожежної безпеки. 

Фото: ДСНС України в Telegram

У Вінниці через коротке замикання загорілася електроковдра. Рятувальники вчасно загасили загоряння, повідомиди в ДСНС.

Там розповіли, що внаслідок інциденту постраждала жінка 83 років. Родичі почули її крики, винесли її з задимленого приміщення та викликали ДСНС.

“Надзвичайники ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню на більшу площу”, – йдеться у повідомленні.

Ще один нещасний випадок, пов’язаний з обігрівом, стався у Бершаді. 66-річний чоловік розпалював піч легкозаймистою речовиною. Спалахнула пожежа: власник помешкання намагався самотужки приборкати вогонь, проте отримав опіки. Його госпіталізували до лікарні.

“Не ігноруйте правила пожежної безпеки! Будьте обережні!” – закликали рятувальники. 

﻿
