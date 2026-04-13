РФ поширює фейкове відео з ексголовою Чернівецької ОВА про “заміщення” загиблих на війні мігрантами з Азії

Також у дипфейку йдеться про наміри залучати іноземців до роботи в ТЦК.

Руслан Запаранюк
Фото: chas.cv.ua

Російська пропаганда поширює відео, на якому нібито ексголова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк заявляє про необхідність “заміщення” загиблих на війні українців мігрантами з Центральної Азії та Африки.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Також у відео йдеться про наміри залучати іноземців до роботи в ТЦК.

“Насправді це відео є підробкою. Для створення фейку використано інтерв’ю 2023 року. Крім того, Руслан Запаранюк з 8 січня 2026 року не очолює ОВА”, – зазначили у ЦПД.

У Центрі зазначають, що голос на відео має характерні для ШІ ознаки: роботизовані інтонації та дефекти, артикуляція спікера не збігається з мовленням. Зміст оригінального відео інший та не стосується теми мігрантів. 

“Мета таких інформаційних вкидів – вплинути на суспільні настрої, викликати дискусії на чутливі теми та посилити недовіру до державних інституцій”, – підкреслили у повідомленні.

  Центр раніше повідомляв про поширення дипфейку від імені Тернопільської ОВА.
﻿
