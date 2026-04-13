Зеленський доручив Умєрову підготувати до підписання нові безпекові угоди

Президент повідомив, що триває підготовка основи для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі.

Президент Володимир Зеленський доручив секретару РНБО Рустему Умєрову підготувати до підписання нові безпекові угоди.

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

“Готуємо основу й для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі – вже на цьому тижні розраховуємо досягти результатів”, – зазначив президент.

Він доручив секретарю РНБО України фіналізувати драфти кількох нових безпекових угод і готувати їх до підписання.

Умєров також доповів Володимиру Зеленському про підсумки першого етапу роботи з нашими партнерами в регіоні Близького Сходу та Перської Затоки. На цьому етапі Україна перебуває в комунікації щодо безпеки із Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном. Також є запити щодо взаємодії з Іраком.

“Сьогодні обговорили потенціал спільної роботи з державами Кавказу, а також Східної та Південно-Східної Азії. Є змістовні запити від держав Африки”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський підкреслив важливість визнання української військової експертизи. “… бойовий досвід наших воїнів стає сильною частиною захисту партнерів. Кожен народ заслуговує на безпеку, і ми готові оперативно та дієво підтримувати тих, хто підтримує нашу державу й незалежність. Це стосується захисту від ударних та інших типів дронів у небі, а також вирішення безпекових завдань на морі – український досвід у Чорному морі може бути застосований і на інших глобально важливих морських шляхах”, – сказав він.