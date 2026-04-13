За минулу добу росіяни вбили двох жителів Донецької області – у Краматорську та Дружківці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще одна людина в області за добу дістала поранення – у Краматорську.

З початку вторгнення від рук армії окупантів в області загинуло 4028 людей і поранення отримали 9310. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Упродовж доби 11 квітня внаслідок російських атак на Донецьку область було 15 поранених цивільних.