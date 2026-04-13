БЕБ викрило відому мережу вейп-шопів на нелегальній торгівлі

Мережа працювала як єдиний бізнес, але була розділена на різні ФОП і ТОВ.

Бюро економбезпеки викрило незаконне виробництво і збут вейпів і супутніх товарів. Детективи провели понад 70 обшуків у “відомій мережі вейп-шопів” та вилучили майна на 30 млн грн.

В опублікованому пресслужбою бюро відео повідомили про ліквідацію схеми незаконного виробництва й продажу товарів для електронних сигарет. Ділки працювали з 2023-го на території Києва та в інших регіонах.

“Фактично мережа продажів працювала як єдиний бізнес. Однак формально її розподілили між низкою підконтрольних ФОП та ТОВ, щоб зменшити податкове навантаження. Отримані від такої діяльності кошти надалі легалізовували: проводили через фінансові операції, переводили між рахунками та подавали як доходи від нібито законної діяльності. Це дозволяло приховати їхнє походження, а також спрямовувати кошти на придбання рухомого майна”, – розповіли в пресслужбі БЕБ.

Детективи провели понад 70 обшуків у торговельних, виробничих і складських приміщеннях, а також за адресами проживання осіб, задіяних у схемі. Задокументували функціонування незаконного виробництва і збуту товарів для вейпінгу. Вилучили значні обсяги підакцизної продукції і компонентів для її виготовлення: 43 487 ароматизаторів, 30 243 одиниці гліцерину, 36 044 підсилювачі смаку та міцності, 19 781 картридж, 3 590 под-систем, 27 комплектів обладнання, нерозфасовані інгредієнти для виготовлення рідин – пропіленгліколь, гліцерин, ароматизатори та інше.

У разі продажу цих товарів державний бюджет не отримав би 20 млн гривень.

Одночасно зі слідчими діями спільно з КМДА закрили і ліквідували МАФи, в яких мережа продавала продукцію.