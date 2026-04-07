Законопроєкт про оподаткування продажів на цифрових платформах не включили до порядку денного

Верховна Рада не включила до порядку денного законопроєкт про оподаткування з продажів на цифрових платформах. Тож сьогодні цей законопроєкт не розглядатимуть.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в засіданні і зібрав погоджувальну раду. Про це стало відомо з трансляції.

До того, як за включення до порядку денного забракло голосів, Рада змогла ухвалити законопроєкт про продовження військового збору на три роки після завершення воєнного стану. Документ проголосували за основу і в цілому та визначили як невідкладний.

Він був першим із трьох документів, необхідних для виконання зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. Також нардепи мали розглянути законопроєкт про оподаткування продажів в Інтернеті за основу і в цілому, як рекомендувати комітет, та законопроєкт про скасування пільгового ввезення посилок до 150 євро – лише за основу.