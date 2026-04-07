Рада провалила голосування за зміни до закону про РНБО

Верховна Рада відхилила ухвалення законопроєкту про внесення змін до закону про Раду нацбезпеки і оборони, що мав врегулювати питання виконання обов’язків секретаря РНБО на час його відсутності. Законопроєкт подавав народний депутат Федір Веніславський.

За законопроєкт віддали голоси менше мінімально необхідної кількості – 204. За те, аби відправити його на повторне перше читання проголосували – 210 і за повернення суб’єкту законодавчої ініціативи – 209.

“Шановні колеги, відхилено”, – констатував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Законопроєкт мав внести зміни до статті 13 закону про РНБО стосовно порядку виконання обов’язків секретаря РНБО на час його відсутності. Як відомо, нинішній секретар Рустем Умєров виконує функції безпеково радника і бере участь в закордонних відрядженнях і переговорах.