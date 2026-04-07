Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
ГоловнаПолітика

Рада провалила голосування за зміни до закону про РНБО

Його відхилили. 

Фото: Офіс президента України

Верховна Рада відхилила ухвалення законопроєкту про внесення змін до закону про Раду нацбезпеки і оборони, що мав врегулювати питання виконання обов’язків секретаря РНБО на час його відсутності. Законопроєкт подавав народний депутат Федір Веніславський.

За законопроєкт віддали голоси менше мінімально необхідної кількості – 204. За те, аби відправити його на повторне перше читання проголосували – 210 і за повернення суб’єкту законодавчої ініціативи – 209.

“Шановні колеги, відхилено”, – констатував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. 

Законопроєкт мав внести зміни до статті 13 закону про РНБО стосовно порядку виконання обов’язків секретаря РНБО на час його відсутності. Як відомо, нинішній секретар Рустем Умєров виконує функції безпеково радника і бере участь в закордонних відрядженнях і переговорах. 

Читайте також
