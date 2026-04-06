НАБУ повідомило чинному нардепу про підозру в незаконному збагаченні на 13 млн грн

Чинного народного депутата викрили на незаконному збагаченні і повідомили про підозру за ст. 368-5 КК України.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Слідство встановило, що протягом 2020–2021 років підозрюваний став власником активів на загальну суму майже 13 млн грн, що значно перевищувало рівень його офіційно задекларованих доходів.

На ці кошти посадовець придбав котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря (село Коблево), а також купив квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м.

"Лише вартість послуг з розроблення дизайн-проєкту останньої та сам ремонт апартаментів коштували понад 5,5 млн грн", - зазначили в НАБУ.

Бюро не називає прізвища нардепа, але Центр протидії корупції повідомив, що йдеться про нардепа від ОПЗЖ Олександра Качного. Він був обраний до Верховної Ради IX скликання від партії "Опозиційна платформа – за життя", № 36 в списку. Член Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.