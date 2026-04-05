Зеленський і глава МЗС Туреччини прибули у Дамаск

Зеленського та Фідана зустрів міністр закордонних справ Асад Хасан аш-Шайбані у міжнародному аеропорту Дамаска.

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибули до Дамаска в неділю.

Як пише сирійське інформаційне агентство SANA, це є офіційний візит до Сирії. Президент підтвердив візит у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі – підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя", – написав він.

Зеленського та Фідана зустрів міністр закордонних справ Асад Хасан аш-Шайбані у міжнародному аеропорту Дамаска.

Зазначається, що візит є частиною поточних дипломатичних контактів та консультацій щодо двосторонніх відносин, а також регіональних та міжнародних подій.