Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
нова країнаВсе погано, але надії немає
Горіть, як Усть-Луга
Зеленський і глава МЗС Туреччини прибули у Дамаск

Зеленського та Фідана зустрів міністр закордонних справ Асад Хасан аш-Шайбані у міжнародному аеропорту Дамаска.

Зеленський і глава МЗС Туреччини прибули у Дамаск
Володимир Зеленський прибув до Давосу
Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибули до Дамаска в неділю.

Як пише сирійське інформаційне агентство SANA, це є офіційний візит до Сирії. Президент підтвердив візит у своєму телеграм-каналі. 

"Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі – підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя", – написав він. 

Зеленського та Фідана зустрів міністр закордонних справ Асад Хасан аш-Шайбані у міжнародному аеропорту Дамаска.

Зазначається, що візит є частиною поточних дипломатичних контактів та консультацій щодо двосторонніх відносин, а також регіональних та міжнародних подій.

Візит Володимира Зеленського у Дамаск
Фото: Sana
Візит Володимира Зеленського у Дамаск

