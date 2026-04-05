Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Зеленський: Росія надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю

Ідеться про близько 50-53 об'єкти цивільної інфраструктури.

Росія надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю. Ідеться про близько 50–53 об’єктів. 

Про це в інтерв'ю для AP розповів президент України Володимир Зеленський.

"Росія надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю – загалом близько 50–53 об’єктів. Вони допомагають Ірану завдавати ударів. Ідеться про цивільну інфраструктуру без будь-якого військового призначення", – наголошує президент.

Президент додає, що це нагадує життя українців під час обстрілів з боку Росії, коли окупанти "б'ють по нашій електромережі чи системах водопостачання. Звісно, увесь досвід, якого Росія набула під час війни проти України, передається Ірану". 

Глава держави підкреслив, що так було з "шахедами" – такими самими дронами, як у росіян, тільки під іншою назвою та вдосконаленими до нових моделей.

