У США заарештували родичок ліквідованого голови спецпідрозділу КВІР Касема Сулеймані (оновлено)

Учора ввечері у США федеральні агенти заарештували племінницю та двоюрідну онуку покійного генерал-майора Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані.

Про це повідомляє Bloomberg посилаючись на заяву Державного департаменту США.

Державний секретар Марко Рубіо припинив їхній законний статус "постійного мешканця". Держсекретар зазначив, що Сулеймані Афшар та її дочка були “власницями грін-карт, які розкішно живуть у Сполучених Штатах”.

Жінки зараз перебувають під вартою Імміграційної та митної поліції (ICE).

Генерал Сулеймані, найвпливовіший військовий командир Ірану, був убитий у 2020 році унаслідок авіаудару США в Іраку – за наказом Дональда Трампа під час його першого терміну президентства.

Сулеймані очолював іранські військові операції на Близькому Сході як керівник елітних сил “Кудс” Ірану. 62-річного генерала було вбито в аеропорту Багдада разом з іншими представниками ополчення, яке підтримує Іран.

Як пише BBC, у Держдепартамент заявили, що Сулеймані Афшар є “відвертою прихильницею тоталітарного терористичного режиму в Ірані”. Вона поширювала “пропаганду іранського режиму” у своїх соціальних мережах.

Її чоловікові також заборонено в'їзд до країни.