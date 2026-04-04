У столиці Перу внаслідок тисняві на стадіоні загинула людина, 60 отримали поранення

Міністерство охорони здоров'я повідомило про обвал стіни всередині стадіону, але місцева поліція, і футбольний клуб спростували це.

У столиці Перу Лімі щонайменше одна людина загинула та 60 інших отримали поранення унаслідок тисняви на стадіоні. Про це повідомляє DW.

Інцидент стався вчора на стадіоні “Алехандро Вільянуева”.

Влада повідомила, що офіцери врятували кількох людей, які опинилися в пастці на південних трибунах стадіону.

Вболівальники футбольної команди “Альянса Ліма” зібралися на стадіоні напередодні запланованої гри своєї команди проти свого найбільшого суперника “Університету”. Тиснява виникла перед початком акції з прапорами (flag-waving event).

Причина тисняви досі невідома.

Міністерство охорони здоров'я Перу раніше повідомляло про обвал стіни всередині стадіону. Але і місцева поліція, і “Альянса Ліма” спростували це твердження у своїх відповідних заявах.

Рятувальники підтвердили смерть однієї людини, зазначиви, що причина смерті досі невідома.

Офіційні особи Ліми заявили, що акція з прапорами відбулася без дозволів і необхідних гарантій безпеки. Водночас голова “Альянса Ліма” Фернандо Кабада повідомив місцевим ЗМІ, що такі заходи є клубними і на них не потрібні квитки.