Помер власник платформи OnlyFans Леонід Радвінський

Власник платформи потокового порно OnlyFans Леонід Радвінський помер у віці 43 років після тривалої боротьби з раком.

Про це повідомила британська компанія в понеділок, передає Financial Times.

Українсько-американський підприємець придбав Fenix International - компанію, яка володіє та керує платформою, у 2018 році. Він залишався директором та мажоритарним акціонером компанії.

OnlyFans трансформувала порноіндустрію, пропонуючи творцям контенту платформу для безпосереднього охоплення своєї аудиторії та отримуючи 20-% частку доходів. Творці контенту залишають собі решту - 80%.

Радвінський, який мешкав у Флориді, регулярно отримував одні з найбільших дивідендів, що видаються будь-якою приватною компанією у Великій Британії, де OnlyFans залишалася базуватися, незважаючи на те, що основну частину свого прибутку отримувала в США.

Тільки минулого року OnlyFans виплатила Радвінському рекордні 701 мільйон доларів. Компанія також сплачує податок на прибуток корпорацій у Великій Британії.

Видання також зазначає, що з моменту заснування сайту у 2016 році OnlyFans виплатила творцям понад 25 мільярдів доларів.

Минулого року OnlyFans оштрафували у Великобританії на 1 мільйон фунтів стерлінгів за те, що вона не надала точну інформацію про заходи обмеження віку.