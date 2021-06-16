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Емігрант з України, який створив OnlyFans, став доларовим мільярдером у Британії

Його статки оцінюють приблизно  в $1,8 млрд.

Емігрант з України, який створив OnlyFans, став доларовим мільярдером у Британії
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Власник популярного у виробників еротичного контенту сервісу OnlyFans Леонід Радвінскій став доларовим мільярдером.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що статки бізнесмена становить приблизно $1,8 млрд.

Радвінскому належить близько 75% компанії Fenix International, в структуру якої входить OnlyFans. Сервіс дозволяє ділитися контентом в обмін на щомісячні пожертви. Особливої популярності він набув після початку пандемії коронавірусу. Так, минулого року прибуток OnlyFans збільшився на 540% у річному вираженні і склав $400 млн. А кількість передплатників -  зросла більш ніж на 500%, до 82 млн осіб. Кількість активних авторів збільшилася до 1,6 млн осіб.

Платформу OnlyFans створив у 2016 році британський підприємець Тімом Стокле, син колишнього інвестиційного банкіра Гая Стокле. Зараз він обіймає посаду генерального директора компанії.

Радвінскій купив 75% сервісу в 2018 році. Його засновники не розкрили суму угоди, але зазначили, що бізнесмен має "значний досвід" у цій сфері й поділяє "схоже бачення" майбутнього платформи.

Біографія Радвінского до покупки OnlyFans майже невідома, відзначає Forbes. Однак, виданню вдалося з'ясувати, що на початку 2000-х він створив "невелику імперію  веб-сайтів з порнопосиланнями"

На особистому сайті Радвінского повідомляється, що він - "емігрант з України в першому поколінні".  Відомо, що родина  Радвінскіх переїхала в США з Одеси, коли Леоніду було 6 років.

Нагадаємо, у січні американський бізнесмен українського походження Макс Левчин став мільярдером після виходу на біржу фінтех-компанії Affirm.

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