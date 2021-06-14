Сьогодні вранці на румуно-угорському контрольно-пропускному пункті "Чанадпалота-Нодьлок" сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса.

Про це повідомляє Мukachevo.net.

Мікроавтобус на чеській реєстрації, який перевозив українських пасажирів, врізався у колону вантажівок, які очікували перетину кордону в черзі на румунському боці. Автобус прямував до Угорщини.

Внаслідок аварії одна людина загинула, 16 отримали поранення.

Поліція Румунії повідомляє, що троє постраждалих у дуже важкому стані. Їх доставлено до лікарні в Араді.

Рух на кордоні перекривали.

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Нагадаємо, 22 березня вночі на півдні Польщі український пасажирський автобус потрапив в автокатастрофу. В результаті загинула одна людина.

6 березня приблизно на тому ж місці і у той же час доби ще один український автобус, яким подорожували 57 осіб, потрапив у ДТП. В результаті наїзду на відбійник і падіння до рову загинули п’ятеро українців, 35 отримали травми різного ступеня важкості.