Окупанти обстріляли позиції ОС біля Новотошківського

Бойових втрат у лавах українських бійців немає.

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, порушуючи режим припинення вогню. Протягом минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два обстріли українських позицій, інформує пресцентр ООС.

Так, у районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Станом на 7:00 14 червня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Окупанти неподалік Новотошківського знову обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - зазначається у ранковому зведенні.

Нагадаємо, протягом суботи, 12 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Лідери держав "Великої сімки" у підсумковому комюніке триденного саміту вимагають, аби Росія вивела війська та техніку, розміщені на східному кордоні України і у Криму.