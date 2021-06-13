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У Києві попрощалися з учасником підпілля ОУН та політв’язнем Орестом Васкулом

Його поховали з офіційним похоронним церемоніалом Міністерства оборони України.

Фото: Lb.ua

У Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві відбулося прощання з Орестом Васкулом – учасником збройного підпілля ОУН, головою Київського крайового братства ОУН-УПА, політв'язнем, українським політичним і громадським діячем.

Він помер 8 червня на 94-му році життя, пише Укрінформ.

“Наш воїн, наш захисник Орест Васкул служив в ОУН, достойно пережив полон, радянські концтабори і завжди залишався цілісною людиною, за життя багато зробив для України”, - сказав представник ОУН після відспівування.

Васкула поховали з офіційним похоронним церемоніалом Міністерства оборони України та почесною вартою Окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Віддати останню шану йому прийшли чимало політиків, митців і пересічних громадян. Зокрема, ексміністр освіти Сергій Квіт, заступник голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак і колишній очільник інституту Володимир В’ятрович, провідник добровольчого руху ОУН Микола Коханівський.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Поховали Ореста Васкула біля могили дружини і сина у Ясногородці на Київщині, де він мешкав з 1968 року після повернення із радянського полону у Воркуті.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

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