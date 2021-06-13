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Сім років тому українські війська відбили Маріуполь у російських окупантів

Спецоперація звільнення міста була проведена протягом доби.

7 років тому українські війська вибили російських окупантів з Маріуполя і підняли над містом синьо-жовтий прапор.

“13 червня 2014 року бійці полку «Азов», дві роти батальйону «Дніпро-1», 1-ша бригада НГУ та бійці 72-ї механізованої бригади розпочали успішну операцію звільнення від проросійських бойовиків Маріуполя. Ввечері того ж дня над містом замайорів синьо-жовтий стяг”, – згадують у МВС.

Спецоперація звільнення Маріуполя була спланована та проведена протягом однієї доби.

Бій тривав декілька годин. У ході штурму було ліквідовано ключові опорні точки бойовиків, знищено техніку, відновлено контроль над усіма захопленими спорудами, зокрема знищено «укріпрайон» на вулиці Грецькій, де проросійські бойовики влаштували свій штаб. Ніхто з цивільних мешканців Маріуполя під час проведення операції серйозно не постраждав.

Після звільнення Маріуполя наші військові провели “Широкінську операцію”, завдяки якій лінію фронту вдалося відсунути від мирного українського міста та убезпечити мешканців Маріуполя від постійних обстрілів російських найманців. “Ці події стали переломними у ході російсько-української війни і завадили подальшій окупації України”, – зазначили у відомстві.

Зараз Маріуполь живе своїм мирним життям.

Нагадаємо, 24 січня 2015 року проросійські бойовики обстріляли з систем залпового вогню житлові квартали мікрорайону «Східний», школи, дитячі садочки. Загинуло 30 людей, в тому числі діти, понад 100 отримали поранення.

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