Стало відомо ім’я українського військового, який загинув 11 червня

Це Володимир Бєлов з Мукачева.

У п’ятницю, 11 червня у зоні проведення ООС на Донбасі загинув солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Володимир Бєлов.

Про це йдеться на сторінці Закарпатської ОДА у Facebook.

"Учора близько 15:45 перестало битися серце Володимира Бєлова. Унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації мукачівець отримав травми, несумісні з життям", – зазначили в облдержадміністрації.

Нагадаємо, після початку дії режиму припинення вогню у липні 2020 року внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули 38 українських бійців, ще 115 отримали поранення.

Торік 22 липня у Тристоронній контактній групі будо досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі. Перший пункт рішення ТКГ передбачає заборону на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін.

Другий пункт домовленості передбачає заборону на застосування вогню, включаючи снайперський та "заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, в першу чергу на об’єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості".