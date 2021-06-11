На Донбасі загинув військовий ЗСУ

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості про припинення вогню, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Так, сьогодні, 11 червня, на Донбасі зафіксовано п'ять обстрілів з боку окупантів.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру. А неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого", - повідомили у штабі.

У напрямку Опитного ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню, поранено бійця.