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На Донбасі загинув військовий ЗСУ

Окупанти п'ять разів відкривали вогонь.

На Донбасі загинув військовий ЗСУ
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості про припинення вогню, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Так, сьогодні, 11 червня, на Донбасі  зафіксовано п'ять обстрілів з боку окупантів.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу Водяного,  що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру. А неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого", - повідомили у штабі.

У напрямку Опитного ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню, поранено бійця.

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