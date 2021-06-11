ЗМІ оприлюднили відео нападу на депутатку "УДАРу" Сокотюк

На записі видно, як Хвостенко б'є депутатку в скроню.

У мережі оприлюднили відео моменту нападу на депутатку Коцюбинської ради від партії УДАР Олени Сокотюк. Відео оприлюднив телеканал "Погляд" у YouTube. На записі видно, як депутат від партії "Нові обличчя" Олександр Хвостенко вдаряє Сокотюк у скроню.

Журналістка Ірина Федорів у блозі для "Української правди" додала, що сьогодні Сокотюк йде писати заяву на Хвостенка. Сам депутат заявляв, що це Сокотюк напала на нього першою.

За словами Федорів, Сокотюк вдарили через те, що вона знімала напад депутатів "Нових облич" Слюсаренка і Олійника на мешканця селища Юрія Устіновського, який запитав у депутата "Слуги народу" Сергія Даніша про опори, які незаконно встановлювали в лісі.

Нагадаємо, що напад на Сокотюк відбувся після закриття сесійного засідання Коцюбинської селищної ради 28 травня. Партія УДАР заявила, що вимагає від правоохоронців ретельного розслідування цього інциденту, а від керівництва партії "Нові обличчя" - реакції на дії депутата.