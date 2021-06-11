Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
УЄФА офіційно пояснив, чому слід прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава"
УЄФА офіційно пояснив, чому слід прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава"
Михайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
LikeМихайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
ГоловнаСуспільствоПодії

ЗМІ оприлюднили відео нападу на депутатку "УДАРу" Сокотюк

На записі видно, як Хвостенко б'є депутатку в скроню. 

У мережі оприлюднили відео моменту нападу на депутатку Коцюбинської ради від партії УДАР Олени Сокотюк. Відео оприлюднив телеканал "Погляд" у YouTube. На записі видно, як депутат від партії "Нові обличчя" Олександр Хвостенко вдаряє Сокотюк у скроню.

Журналістка Ірина Федорів у блозі для "Української правди" додала, що сьогодні Сокотюк йде писати заяву на Хвостенка. Сам депутат заявляв, що це Сокотюк напала на нього першою. 

За словами Федорів, Сокотюк вдарили через те, що вона знімала напад депутатів "Нових облич" Слюсаренка і Олійника на мешканця селища Юрія Устіновського, який запитав у депутата "Слуги народу" Сергія Даніша про опори, які незаконно встановлювали в лісі.

Нагадаємо, що напад на Сокотюк відбувся після закриття сесійного засідання Коцюбинської селищної ради 28 травня. Партія УДАР заявила, що вимагає від правоохоронців ретельного розслідування цього інциденту, а від керівництва партії "Нові обличчя" - реакції на дії депутата. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також