НАБУ влаштувало обшуки в лікарнях "Укрзалізниці"

Національне антикорупційне бюро у четвер, 10 червня, прийшло з обшуками в медичні заклади "Укрзалізниці".

На сайті залізниці повідомляється, що справа стосується закупівлі послуг ПЛР-тестування за завищеною ціною.

"Посадові особи філій «Центр охорони здоров’я» АТ «Укрзалізниця» підозрюються у спробі, в період з вересня по грудень 2020 року, закупити послуги ПЛР-тестування за завищеними цінами. Закупівлі були призупинені департаментом категорійного управління та службами безпеки АТ «Укрзалізниця». Матеріали щодо можливого порушення було передано правоохоронцям", - повідомила пресслужба УЗ.

Компанія заявила, що надала доступ до усіх приміщень, передбачених ухвалою суду для проведення обшуків у рамках досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Центр охорони здоров’я "Укрзалізниці" отримав від Національної служби здоров'я України 60 млн гривень на лікування пацієнтів з COVID-19, але відомчі лікарні Києва та Одеси такої допомоги практично не надавали.

У зв'язку з цим НСЗУ зупинила оплату медичних послуг філії, а також висунула вимогу повернути надані кошти.