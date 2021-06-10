У Покрові п'яний чоловік задушив дитину через сварку з її матір'ю

Національна поліція розкрила вбивство 8-річної дитини, яке сталося 2 червня у місті Покров.
На сайті поліції повідомляється, що інформація про зникнення дитини надійшла від її матері лише 6 червня. Вона розказала, що кілька днів перед тим син пішов гуляти на дитячий майданчик і не повернувся.
8 червня за допомогою службової собаки тіло дитини знайшли в каналізаційному колекторі.
За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.
Через два дні поліція повідомила про затримання підозрюваного в убивстві.
Слідство встановило, що 2 червня між чоловіком, який був п'яним, та матір'ю хлопчика виник конфлікт. Бажаючи помститися їй, чоловік відвів дитину до покинутої будівлі та задушив. Щоб приховати сліди злочину, сховав тіло у каналізаційному колекторі.
33-річному затриманому чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.