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У Чернівцях блискавка влучила у дах дитячої лікарні

Місто засипало градом.

У Чернівцях блискавка влучила у дах дитячої лікарні
Фото: molbuk.ua

У Чернівцях блискавка влучила у дах міської дитячої лікарні та пошкодила черепичне покриття. Ніхто із людей не постраждав.

Про це повідомляє пресслужба лікарні у Facebook.

"Сьогодні близько 12:00 під час потужної грозової зливи розряд блискавки влучив у шпиль башти історичної будівлі міської дитячої клінічної лікарні і пошкодила її черепичне покриття. Дякуючи вчасній обробці дерев’яних конструкцій горища розчином протипожежного захисту, загоряння конструкцій та пожежі вдалося запобігти, потерпілих немає", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/КНП-Міська-дитяча-клінічна-лікарня

Зазначається, що лікарня працює у звичному режимі, "вживаються невідкладні заходи по відновленню нормальної діяльності педіатричного корпусу".

Внаслідок сьогоднішньої негоди найбільше в Чернівцях постраждали райони міста Роша і Клокучка, пише molbuk.ua. Градом засипало городи, поламало молоді деревця. Граду випало стільки, що можна було горнути лопатою.

Учора повідомляли, що внаслідок потужної зливи, яка пройшла у Римі вранці 8 червня, під водою опинилися деякі частини міста.

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