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З липня маршрути поїздів з Івано-Франківська та Чернівців продовжили до Чернігова

Поїзди курсуватимуть із зупинкою на станції Ніжин.

З липня маршрути поїздів з Івано-Франківська та Чернівців продовжили до Чернігова
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзалізниця" оголосила про відновлення залізничного сполучення Чернігова із західними та центральними областями України.

Як повідомляє пресслужба компанії, з 1 липня до Чернігова буде продовжено маршрути поїздів № 43/44 Івано-Франківськ  - Київ та № 118/117 Чернівці - Київ. Поїзди курсуватимуть із зупинкою на станції Ніжин. Маршрути подовжені на період масових літніх перевезень.

Поїзд № 43/44 Івано-Франківськ - Київ, Чернігів відправлятиметься з Івано-Франківська о 21:55 та прибуватиме до Чернігова о 12:43. У зворотному напрямку відправлення о 14:40 та прибуття до Івано-Франківська о 05:43. Поїзд курсуватиме через день.

Поїзд № 118/117 Чернівці - Київ, Чернігів з Чернівців відправлятиметься о 19:46 та прибуватиме до Чернігова о 12:06. У зворотному напрямку відправлення о 16:09 та прибуття до Чернівців о 07:57. Поїзд курсуватиме у певні дні тижня.

Як повідомляли, з 1 червня почав курсувати потяг Київ – Відень, який сполучив Україну, Угорщину і Австрію.

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