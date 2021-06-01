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Зеркаль стала радницею міністра енергетики

Сьогодні вона взяла участь у переговорах Галущенко з Єврокомісаркою Кадрі Сімсон.

Зеркаль стала радницею міністра енергетики
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Радниця глави НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль стала радницею міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Сьогодні Галущенко і Єврокомісаркою Кадрі Сімсон  обговорили виконання Плану реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС та Додатку XXVII до Угоди про асоціацію.

Зазначається, що з української сторони у зустрічі також взяли участь заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, радник міністра Олена Зеркаль.

"Сторони приділили увагу питанню газопроводу «Північний потік-2». Єврокомісар Кадрі Сімсон підтвердила, що позиція європейської сторони є незмінною в цьому питанні: «Північний потік-2» не виконує функцію диверсифікації постачання газу, ЄС не підтримує реалізацію цього проєкту»", - повідомили в Міненерго.

Галущенко також наголосив на готовності України виконувати завдання, визначені річним планом роботи на 2021 рік.

Нагадаємо, 29 квітня Верховна Рада проголосувала за призначення міністром енергетики віцепрезидента "Енергоатому" Германа Галущенка. Він - перший повноцінний міністр енергетики України за 1,5 року - до нього були виконувачі обов'язків.

Новопризначений міністр енергетикимайже визначився зі складом своєї команди. Більшість його заступників буде замінено, з чинних може залишитися лише Максим Немчинов. Новими заступниками стануть Юрій Власенко, Олексій Кураков і, ймовірно, Юлія Підкоморна. Хто ці люди і який мають досвід, читайте в матеріалі LB.ua  «Новий міністр - нова команда».

Зеркаль  призначили радником голови правління НАК "Нафтогаз Украіни" у січні минулого року. До цього вона працювала в Міністерстві закордонних справ, де відповідала за європейську інтеграцію, представляла Україну в міжнародних судах у справах проти Росії і брала участь у тристоронніх переговорах про "зимові пакети" поставок російського газу в Україну у 2014–2016 роках. У "Нафтогазі" Зеркаль також очолила організацію роботи і супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих справ НАК у суперечках з російським "Газпромом" і в справах проти РФ.

26 травня стало відомо, що Зеркаль пішла з "Нафтогазу".

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