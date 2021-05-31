Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Беньямін Нетаньягу може залишити посаду прем’єр-міністра Ізраїлю
Беньямін Нетаньягу може залишити посаду прем’єр-міністра Ізраїлю
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Під Офісом президента відбувся мітинг на підтримку Стерненка "Покажіть нам справедливість!" (оновлено)
Під Офісом президента відбувся мітинг на підтримку Стерненка "Покажіть нам справедливість!" (оновлено)
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна здійснила першу виплату за ВВП-варантами на $40,75 млн

Виплату здійснили за підсумками 2019 року.

Україна здійснила першу виплату за ВВП-варантами на $40,75 млн
Фото: LB.ua

Україна в понеділок здійснила першу виплату за ВВП-варантами, випущеними в межах реструктуризації держборгу України в 2015 році, яка становила $40 млн 750,65 тис.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві фінансів.

Раніше Мінфін зазначав, що відповідні розрахунки були здійснені 30 квітня згідно з умовами випуску, виплата здійснюється за підсумками 2019 року.

З урахуванням загального умовного або номінального обсягу, на який випущені ВВП-варанти - $3 млрд 239,32 млн, виплата становила $12,58 на кожні $1000 номінальної вартості цих інструментів.

Нагадаємо, у 2015 році Україна здійснила реструктуризацію зовнішнього боргу за 13 випусками єврооблігацій на загальну суму 15 млрд доларів. Домовленість передбачала списання близько 3 млрд боргу і відстрочку на виплату 8,5 млрд доларів основної суми боргових зобов'язань на чотири роки.

Власники облігацій отримали нові папери на загальну суму $ 11,95 млрд із прибутковістю 7,75% річних і з терміном погашення з 2019 по 2027 роки. Крім того, умовами обміну передбачено випуск державних деривативів.

Це спеціальні боргові папери, виплати за якими прив'язано до зростання економіки: чим швидше збільшується ВВП, тим більшою буде сума. Якщо ВВП за рік збільшився менше ніж на 3%, держава не платить.

У 2021 році Україна платить за варантами, виходячи зі зростання ВВП у 2019 році на 3,2%.

У 2020 році через коронакризу економіка обвалилася, тому виплат у 2022 році не буде.

У 2023 році виплати будуть більшими, ніж цього року, оскільки навіть за консервативним прогнозом Нацбанку у 2021 році очікується зростання на 3,8%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також