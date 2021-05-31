Україна здійснила першу виплату за ВВП-варантами на $40,75 млн

Україна в понеділок здійснила першу виплату за ВВП-варантами, випущеними в межах реструктуризації держборгу України в 2015 році, яка становила $40 млн 750,65 тис.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві фінансів.

Раніше Мінфін зазначав, що відповідні розрахунки були здійснені 30 квітня згідно з умовами випуску, виплата здійснюється за підсумками 2019 року.

З урахуванням загального умовного або номінального обсягу, на який випущені ВВП-варанти - $3 млрд 239,32 млн, виплата становила $12,58 на кожні $1000 номінальної вартості цих інструментів.

Нагадаємо, у 2015 році Україна здійснила реструктуризацію зовнішнього боргу за 13 випусками єврооблігацій на загальну суму 15 млрд доларів. Домовленість передбачала списання близько 3 млрд боргу і відстрочку на виплату 8,5 млрд доларів основної суми боргових зобов'язань на чотири роки.

Власники облігацій отримали нові папери на загальну суму $ 11,95 млрд із прибутковістю 7,75% річних і з терміном погашення з 2019 по 2027 роки. Крім того, умовами обміну передбачено випуск державних деривативів.

Це спеціальні боргові папери, виплати за якими прив'язано до зростання економіки: чим швидше збільшується ВВП, тим більшою буде сума. Якщо ВВП за рік збільшився менше ніж на 3%, держава не платить.

У 2021 році Україна платить за варантами, виходячи зі зростання ВВП у 2019 році на 3,2%.

У 2020 році через коронакризу економіка обвалилася, тому виплат у 2022 році не буде.

У 2023 році виплати будуть більшими, ніж цього року, оскільки навіть за консервативним прогнозом Нацбанку у 2021 році очікується зростання на 3,8%.