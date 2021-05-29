Шмигаль: українська економіка почала відновлюватися після коронакризи

У перші чотири місяці 2021 року в Україні фіксують позитивні тренди, які свідчать, що українська економіка почала відновлюватися після коронакризи.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

“У 2021 році ми маємо закласти надійний фундамент, аби українська економіка зростала випереджаючими темпами в наступні роки”, – сказав він.

Він зазначив, що зростання промисловості у квітні, через ефект низької бази, прискорилося до 13% (проти квітня 2020 року). Водночас за перші 4 місяці цього року промисловість зросла на 1,5% (проти 4-х місяців 2020). Найшвидше зростання спостерігається в хімічній промисловості, а також у виробництві меблів. Машинобудування за 4 місяці зросло на 6,5%.

За перші чотири місяці цього року роздрібна торгівля зросла на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Окрім того, зростання споживання корелюється і з фактором зростання середніх зарплат в країні. Так, середня номінальна зарплата українців за квітень 2021 року була на 30% більшою за ту, яку вони отримали за квітень 2020 року. Якщо враховувати зростання цін (інфляцію), то зарплати за рік зросли на 20%.

“Експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%. В першому кварталі 2021 року основні ринки для наших товарів — це КНР (14,2% від всього експорту), Польща (7,6%), Туреччина (6,4%). За останній час відкрито 8 нових ринків, зокрема в країни Африки та Південної Америки. Відбувається постійна підтримка експортерів через нові державні продукти та формати”, – зазначив Шмигаль.

За його словами, фінансові результати українських підприємств в І кварталі 2021 року одні з найкращих за останні 5 років. Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування склав 166 млрд грн прибутку в порівнянні з 4,9 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року. Частка збиткових підприємств скоротилася до 27,8% від загального числа наявних великих і середніх компаній (це найнижчий показник в І кварталі за останні 5 років).

Він додав, що ринок землі має почати роботу вже через місяць, а уряд продовжує активно готуватися до його запуску та ухвалює необхідні документи для створення якісної інфраструктури. “На останньому засіданні Уряду затвердили Порядок функціонування Національної інфраструктури геопросторових даних. Тепер кожен громадянин зможе побачити всю інформацію про земельні ділянки, будівлі, інфраструктуру. Це новий рівень відкритості та дуже важливий аспект для ефективної роботи ринку землі. Портал вже почав працювати як пілотний проєкт і буде активно наповнюватися інформацією від територіальних громад”, – підсумував прем’єр.