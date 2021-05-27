Україна почала переговори про формування флоту для національної авіакомпанії

Державний перевізник літатиме не тільки на Ан.

Україна почала переговори з міжнародними виробниками про закупівлю літаків для державної авіакомпанії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Очільник Уряду відзначив, що внутрішній авіаперевізник має закуповувати українські літаки, але ведуться перемовини й про закупівлю літаків міжнародних виробників. Зокрема, такі переговори ведуться з трьома найбільшими світовими компаніями в цій галузі", - йдеться у повідомленні на сайті Кабміну.

Найбільшими виробниками літаків у світі є Airbus, Boeing, Bombardier та Embraer.

Шмигаль вважає, що створення власної національної авіакомпанії сприятиме виконанню одразу двох завдань: розвитку авіабудування та здешевленню квитків на внутрішні рейси.

За словами прем'єра, новий очільник Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков отримав завдання прискорити процес перемовин та роботи для створення такого національного авіаперевізника. Найближчим часом мають бути укладені відповідні меморандуми.

Нагадаємо, що у квітні 2020 року президент Володимир Зеленський сказав, що в Україні потрібно створити державну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines і Singapore Airlines. При цьому він говорив, що вона повинна використовувати літаки "Антонова".