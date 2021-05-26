"Белавіа" припинила польоти в Україну до 25 серпня

Рішення ухвалено у відповідь на припинення Україною польотів у Білорусь.

Національна авіакомпанія Білорусі "Белавіа" припиняє польоти в Україну з 26 травня по 25 серпня 2021 року

Про це повідомила пресслужба білоруської авіакомпанії.

"У зв'язку із забороною влади України на виконання рейсів "Белавіа" авіакомпанія змушена скасувати польоти в/з Києва, Львова, Одеси, Харкова з 26 травня по 25 серпня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 25 травня також були скасовані нічні рейси В2 847 у Київ з часом вильоту 22:40 і В2 833 в Одесу з часом вильоту 23:40.

У пресслужбі наголосили, що пасажири, які придбали квитки у вказані дати, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж терміну дії авіаквитків. Для цього необхідно звернутися в місця придбання авіаквитків.

Нагадаємо, український уряд вирішив повністю припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Також українським авіакомпаніям та літакам заборонили виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Як повідомляли, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича було затримано. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

26 травня Олександр Лукашенко підтвердив заяву про те, що літак сів у Мінську через загрозу вибуху. Він заявив, що повідомлення про мінування літака нібито надійшло зі Швейцарії.