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В Німеччині не виключили причетність Росії до примусової посадки Ryanair в Мінську

Лукашенко навряд чи наважився на авантюру без схвалення Кремля.

В Німеччині не виключили причетність Росії до примусової посадки Ryanair в Мінську
Володимир Путін під час зустрічі з Олександром Лукашенком 22 квітня 2021 р
Фото: kremlin.ru

Голова комітету іноземних справ Бундестагу Норберт Рьоттґен заявив про ймовірну причетність Росії до примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську.

Про це він сказав в інтерв'ю німецьким виданням Rheinische Post і General-Anzeiger, яке вийшло 26 травня, пише "Німецька хвиля".

"Потрібно щонайменше виходити з того, що державне викрадення літака було схвалене в Кремлі або навіть отримало оперативну підтримку з боку Росії", - заявив політик. На думку Рьоттґена, без масштабної підтримки президента РФ Володимира Путіна Олександр Лукашенко вже давно втратив би владу в Білорусі. 

Політик також сказав, що є прихильником посилення тиску на режим Лукашенка.

"Настав час вдарити жорсткими санкціями по всім опорам режиму Лукашенко: військовим, поліції, адміністрації, спецслужбам і всім держпідприємствам, які економічно забезпечують існування цього режиму і його корумпованих бенефіціарів", - сказав Рьоттґен. Зокрема, він запропонував заморозити кредит на поставку обладнання Siemens для електростанції в Білорусі, виданий німецьким державним банком KfW. 

Нагадаємо, що 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича було затримано. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

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