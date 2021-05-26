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Білорусь пригрозила виходом зі Східного партнерства

Влада країни готова відмовитися від євроінтеграції.

Білорусь пригрозила виходом зі Східного партнерства
Фото: open.by

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив про можливість виходу країні зі Східного партнерства.

Про це він сказав, виступаючи на зустрічі з Олександром Лукашенком в Будинку уряду, пише "БелТА".

"На фоні посиленого санкційного тиску може втратити будь-який сенс подальша участь нашої країни в Східному партнерстві. Без Білорусі ця ініціатива також втрачає будь-який сенс", - сказав Макей.

Східне партнерство – це зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів Євросоюзу – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

Ініціативу формально започатковано на Празькому установчому саміті Східного партнерства 7 травня 2009 року.

Вона передбачає можливість оновлення договірно-правової бази відносин ЄС зі східними сусідами шляхом заміни угод про партнерство та співробітництво на угоди про асоціацію, створення поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі (ПВ ЗВТ), лібералізацію візового режиму між ЄС та державами-партнерами.

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