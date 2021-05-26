Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Плацкартний квиток для Лукашенка
Плацкартний квиток для Лукашенка
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Вертоліт для армії українського виробництва: шанси є
Вертоліт для армії українського виробництва: шанси є
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
ГоловнаСвіт

Словенія проведе перший за 4 роки референдум

Всенародне голосування стосується поправок до Закону про водні ресурси.

Словенія проведе перший за 4 роки референдум
Фото: www.look.com.ua

Словенія 11 липня проведе перший за майже чотири роки національний референдум, на який винесли голосування щодо поправок до Закону про водні ресурси.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як пише Euractiv, поштовх до референдуму організував союз "зелених" неурядових організацій, який зібрав 40 000 завірених підписів виборців, необхідних для всенародного голосування, за низку положень, які, на їхню думку, послаблюють правила та дозволяють будівництво готелів та торгових центрів у прибережних районах і на берегах річок та озер.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища відхилило ці претензії як необґрунтовані, аргументуючи це тим, що нові правила фактично звузили сферу будівництва в чутливих прибережних районах, дозволяючи лише будівництво громадської інфраструктури, наприклад, рекреаційних об'єктів та дитячих майданчиків у цих чутливих районах.

Новий закон буде відхилено, якщо більшість присутніх на виборчих дільницях проголосують проти, за умови участі у референдумі щонайменше 20% виборців.

Останній референдум у Словенії відбувся у 2017 році і стосувався масштабного залізничного проєкту, але голосів для відхилення було недостатньо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також