Опозиційні політики Білорусі поширили заяву про початок підготовки активної фази протесту.
З відповідним відеозверненням виступили екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська, член Координаційної ради Павло Латушко та інші опозиціонери.
У заяві зазначається, що Білорусь стала "чорною плямою" на карті світу в результаті необдуманих дій незаконного режиму".
У ній підкреслюється, що "режим як ніколи перебуває на межі повної ізоляції".
"Європейський Союз, США, Великобританія, Японія, Канада та інші країни вже працюють і роблять все можливе, щоб допомогти нам, білорусам. І ми, білоруси, маємо зробити все можливе для звільнення політичних в’язнів, припинення насильства та проведення чесних виборів. Ми повинні діяти - вікно можливостей відкрите. Більше нічого чекати - терор потрібно припинити раз і назавжди. Ми починаємо підготовку до нової активної фази протесту", - зазначили автори звернення.
У Білорусі продовжується систематичний тиск на опозиційні медіа та активістів. Одним з останніх гучних скандалів є примусова посадка літака зі співзасновником Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем.
Учасники саміту ЄС звернулися до глав МЗС Євросоюзу включити в санкційний список нових осіб і організації і прийняти рішення про нові цілеспрямовані економічні обмеження.
Також саміт ЄС ухвалив політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти до Євросоюзу.
Лукашенко звинуватив Захід у спробі удушення Білорусі і пригрозив світовою війною.