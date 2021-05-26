"Ми повинні діяти - вікно можливостей відкрите. Більше нічого чекати - терор потрібно припинити раз і назавжди".

Опозиційні політики Білорусі поширили заяву про початок підготовки активної фази протесту.

З відповідним відеозверненням виступили екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська, член Координаційної ради Павло Латушко та інші опозиціонери.

У заяві зазначається, що Білорусь стала "чорною плямою" на карті світу в результаті необдуманих дій незаконного режиму".

У ній підкреслюється, що "режим як ніколи перебуває на межі повної ізоляції".

"Європейський Союз, США, Великобританія, Японія, Канада та інші країни вже працюють і роблять все можливе, щоб допомогти нам, білорусам. І ми, білоруси, маємо зробити все можливе для звільнення політичних в’язнів, припинення насильства та проведення чесних виборів. Ми повинні діяти - вікно можливостей відкрите. Більше нічого чекати - терор потрібно припинити раз і назавжди. Ми починаємо підготовку до нової активної фази протесту", - зазначили автори звернення.

У Білорусі продовжується систематичний тиск на опозиційні медіа та активістів. Одним з останніх гучних скандалів є примусова посадка літака зі співзасновником Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем.

Учасники саміту ЄС звернулися до глав МЗС Євросоюзу включити в санкційний список нових осіб і організації і прийняти рішення про нові цілеспрямовані економічні обмеження.

Також саміт ЄС ухвалив політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти до Євросоюзу.

Лукашенко звинуватив Захід у спробі удушення Білорусі і пригрозив світовою війною.