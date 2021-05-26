Лукашенко и безопасность Украины

После осуществлённого белорусским режимом захвата гражданского самолёта практически на границе с Литвой , пленения журналиста Романа Протасевича, любые иллюзии относительно того, что Лукашенко обеспечивает безопасность границ Украины должны у всех исчезнуть. Просто улетучиться. Лукашенко не является и никогда не был гарантом того, что Россия не атакует нашу страну со стороны Беларуси. Более того, он всегда сотрудничал с Кремлём, зависел от Кремля и в любой момент мог ударить по нашему государству.

Фото: Радио Свобода Павел Гриб во время судебного заседания

Для тех, кто забыл, напомним, что именно режим Лукашенко незаконно держал в тюрьме украинского журналиста Павла Шаройко, похитил и затем передал России украинского студента Павла Гриба, обыскивал на границе – в нарушении всех возможных международных конвенций – автомобиль посла Украины в Республике Игоря Кизима. Этот список можно продолжить.

Киев долгое время закрывал глаза на то, что происходит в Беларуси. Более того, после того, как Лукашенко фактически подавил протесты, отдельные высокопоставленные украинские чиновники непублично выступали за сохранение доброжелательных отношений с Минском. Мол, он все равно останется во главе Беларуси, экономические отношение с которой для нас очень важны. Однако после того, что случилось с Протасевичем, стало очевидно: ничего хорошего от этих отношений более ждать не стоит.

И дело не только в этом циничном акте «государственного терроризма» (как правильно о захвате лайнера сказали в Европарламенте), дело в том, что теперь Беларусь небезопасна не только для самих белорусов, которые выступают за сменяемость власти и отставку Лукашенко, но и для всех тех, кто их поддерживает за пределами Республики. С точки зрения Украины это вообще особый случай, так как режим, пытаясь отомстить Киеву за поддержку мирного протеста, готов попросту мстить украинцам. И это то, чего точно хочет Москва – взять Украину в тиски.

После распоряжения президента Зеленского, начиная с 26 мая, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Украинским же авиакомпаниям будет запрещено осуществлять рейсовые – прямые или пересадочные – полёты над территорией Республики.

Фото: depositphotos/Vadzim Национальный аэропорт Минск

И это – правильно решение: ведь никто не знает, кого из украинских граждан захочет выкрасть режим Лукашенко и поместить как политического заложника в пыточную камеру. Самим украинцам перед планированием поездки и выбором авиакомпании и рейса необходимо отслеживать, пролегает ли маршрут самолёта через Беларусь или нет. Существует риск того, что их так же, как и Протасевича, возьмут в заложники. Давайте не забывать, что КГБ Беларуси – мощная силовая организация, которая зачастую проводит операции при поддержке России.

Однако здесь возникает другой вопрос: что делать с украинско-белорусской границей и наземным транспортным сообщением?

Тот, кто хоть раз пересекал нашу общую с РБ границу, знает: порядок был только на противоположной стороне. Там проходил быстрый и жёсткий досмотр, автомобили и автобусы там не задерживались, но подозрительные люди моментально определялись. Украинская сторона такое мероприятие растягивала на долгие часы (люди простаивали по семь-восемь часов). Причём это был своеобразный лаунж-бар: всё делалось медленно и формально. Причина тому – ложное восприятие термина «братства народов».

Думаю, после начала протестов в Республике и попытки выдворения лидера оппозиции Марии Колесниковой в Украину ситуация с нашей стороны изменилась. Во всяком случае, в это хочется верить.

Тем не менее нынешняя ситуация выглядит однозначно: Киеву необходимо усилить границу с Беларусью, оснастить её современным оборудованием, ускорить и ужесточить там все процедуры, разместить оперативные группы на тот случай, если будет попытка совершить диверсионные, террористические проникновения, или же наоборот – политический побег на территорию Украины.

Фото: newsgomel.by Пункт пропуска Гута Нова на белорусско-украинской границе

Здесь важно обеспечить государство обновлённой и современной проверочной базой всех лиц, пересекающих общую границу. И не стоит забывать, что многие пользуются Беларусью как промежуточными воротами в Россию. Тщательнее проверять автобусы и составы поездов.

Государство должно потратить дополнительные деньги, так как от этого зависит безопасность Украины. Нужно наконец-то осознать: режим Лукашенко, который зависит от России, спустя время будет так же участвовать в дестабилизации ситуации в нашей стране, как и сам Кремль.

Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе необходимо точно переносить из Минска. Напомним, что этот город выбирался лишь с одной целью: легализовать марионеточные республики и дать возможность их так называемым представителям участвовать в переговорах наряду с украинскими и российскими делегатами.

Да, президент России Владимир Путин – и он это продемонстрировал при встрече с Лукашенко – дал понять, что переносить переговоры из Минска не собирается. Значит, нам надо делать больший акцент на нормандском формате, пытаться вести иные переговоры. Просто набраться терпения и, укрепляя безопасность своего государства, ждать подходящего момента. Искать выход из ситуации. Потому что теперь Минск становится небезопасным местом и для наших переговорщиков.