Посольство пояснило, як українцям повернутися з Білорусі після припинення авіасполучення

Українці, які після 26 травня прибудуть до Білорусі з метою транзиту, мають заявити про це під час прикордонного контролю та виїхати в Україну наземним транспортом.

Про це повідомили в посольстві України у Білорусі.

"Громадянам України, які з 26 травня 2021 року авіаційним шляхом прибуватимуть в Республіку Білорусь з території третіх країн з метою транзитного проїзду для повернення в Україну, необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю. У разі отримання дозволу на транзитний проїзд від компетентних органів Республіки Білорусь, необхідно протягом визначеного ними терміну (до 24 годин) виїхати наземним транспортом в Україну", - сказано в повідомленні.

За даними посольства, на теперішній час на українсько-білоруському кордоні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення: "Мокрани – Доманове", "Мохро – Дольськ", "Нова Рудня – Виступовичі", "Олександрівка – Вільча", "Нова Гута – Нові Яриловичі", "Веселівка – Сеньківка".

Диппредставництво України також звернуло увагу, що в разі в'їзду до Білорусі з території України (будь-яким видом транспорту) або з третьої країни (не з метою транзиту) потрібна наявність ПЛР-тесту та проходження десятиденної самоізоляції, і лише після завершення терміну самоізоляції можна буде виїхати в Україну.

"У разі загрози життю чи загибелі громадян України в Республіці Білорусь прохання телефонувати на гарячу лінію Посольства за телефоном (+375) 25 60 311 84", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Рішення уряду пояснюється примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську заради затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Мінськ досі був пересадочним пунктом при польотах між Україною та Росією.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку нібито після повідомлення про мінування.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Після цього європейські авіакомпанії почали літати в обхід Білорусі, а президент України Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору.