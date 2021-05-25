Білорусь направила Україні ноту протесту через припинення авіасполучення і нагадала випадок 2016 року

Посольство Білорусі направило в Міністерство закордонних справ України ноту протесту після рішення про припинення авіасполучення між країнами.

Про це повідомила пресслужба посольства.

У даній ноті зазначено, що білоруська сторона "з подивом" сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення "у зв'язку з авіаційною подією, яка не стосується України".

"Увага зовнішньополітичного відомства України звернута на те, що дане нічим не обгрунтоване рішення України виглядає особливо абсурдним з урахуванням наступних обставин. 21 жовтня 2016 року за рішенням України літак авіакомпанії «Белавіа», що здійснював рейс за маршрутом Київ-Мінськ, був повернутий українською стороною в київський аеропорт «Жуляни» під загрозою застосування бойової авіації. Незважаючи на обурливий і недружній характер дій України щодо білоруського пасажирського авіалайнера, білоруська сторона не припиняла авіасполучення з Україною", - йдеться у заяві.

У посольстві наголосили, що збиток від цього рішення понесе Україна і громадяни України і назвали припинення сполучення "авіаційною блокадою". В ноті також зазначається, що білоруська сторона розраховує, що це рішення буде скасовано "з урахуванням об'єктивного розгляду всіх обставин посадки літака Ryanair".

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку нібито після повідомлення про мінування.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Після цього європейські авіакомпанії почали літати в обхід Білорусі, а президент України Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору.