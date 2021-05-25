Зеленский и ползучая аннексия России

Президент Зеленский абсолютно точно называет выдачу российских паспортов на Донбассе «первым шагом к ползучей аннексии». Тем не менее, и это показала недавняя пресс-конференция главы государства, он как-то не слишком серьёзно относится к самому факту проведения на оккупированных территориях выборов в Государственную Думу РФ. Пока Киев не осознаёт, что Москва напрочь меняет свою тактику в отношении Украины, что в перспективе Донбасс может стать уже не просто инструментом Кремля по дестабилизации ситуации в Украине, он может превратиться в политическое продолжение России. И это – явные риски для нас.

Фото: president.gov.ua

На вопрос LB.ua относительно угрозы, которую представляет сам факт открытия российских избирательных участков на оккупированных территориях Донбасса, президент Украины ответил, что его мало волнует, кто из боевиков получит депутатский мандат в Госдуме РФ после сентябрьских выборов.

«Они и раньше это делали – вывозили людей в Россию голосовать. Сейчас решили даже не везти, а показать, что там есть граждане России. Если они (боевики, – LB.ua) пойдут в Госдуму или другие органы, мне это не интересно. Потому что проукраинские люди туда не пойдут», – акцентировал президент.

В то же время он отметил, что в этой ситуации самым важным вопросом является незаконная паспортизация жителей оккупированных районов Донбасса.

«Паспортизация – я поднимаю этот вопрос, лидеры обсуждают этот вопрос, и в НАТО 14 июня, уверен, будут обсуждать. И с Россией обсуждают. Больше повлиять мы не можем, кроме дипломатических разговоров. Хотя вы знаете, что я не считаю их единственным оружием», – сказал Зеленский.

Незаконная паспортизация, конечно же, является вызовом для Украины. Потому что она даёт России возможность в любой момент повторить сценарий, который Москва применяла, например, в Грузии. На протяжении многих лет жители Абхазии и Южной Осетии получали гражданства РФ, а потом тогдашний президент Медведев – когда Грузия не захотела мириться с ползучей аннексией на своих территориях – объявил последней войну. В качестве аргумента он использовал так называемый факт нападения на российских граждан. Впрочем, как вы помните, на Абхазии и Осетии российская авиация не остановилась.

Фото: dan-news.info Выдача жителям ДНР паспортов гражданина Российской Федерации, в селе Покровское Ростовской области, Россия, 14 июня 2019

Точно такой же сценарий Москва, раздавая паспорта на оккупированных территориях Донбасса, может в последующем применить и против Украины. К слову, не стоит забывать, что даже после фактического окончания российско-грузинской войны ползучая аннексия не остановилась: россияне каждый год присоединяют всё новые и новые грузинские территории. Поэтому этот сценарий для Киева очевиден и, конечно же, опасен.

Однако это, как заявил Владимир Зеленский, – всего лишь первый шаг на пути аннексии оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Сейчас Москва делает второй – ещё более серьёзный и опасный. Она собирается открыть участки для голосования уже на территории ОРДЛО.

Президент Украины указывает: это не имеет особого значения, где граждане будут ставить отметки – в Ростове-на-Дону или в Донецке. На самом деле имеет. И очень большое.

Во-первых, Россия публично фиксирует факт аннексии территорий. Во-вторых, она отходит от своей философии «Минска» – когда Кремль, намереваясь дестабилизировать ситуацию посредством присоединения на своих условиях части Донбасса, говорил, что эти земли – украинские. Сейчас Киеву передали сигнал, который приблизительно звучит так: они уже не ваши. В-третьих, и это самое важное, после выборов в Госдуму на оккупированных территориях Донбасс станет уже не просто инструментом России по подрыву внутренней ситуации в Украине, он станет политическим продолжением РФ.

Фото: EPA/UPG

Это означает, что в перспективе в Кремле, подписывая договорённости с боевиками, создавая с ними политические альянсы, изменят политические акценты, тактику ведения войны с Украиной. Что проект «Новороссия» со временем будет восстановлен, что Москва спустя какое-то время уже не реагировать на так называемые запросы оккупированного Донбасса – а по факту кремлёвских «ястребов» – попросту не сможет.

Банальный пример – отдельные кавказские республики, входящие в состав России. После войн их руководство стало влиять на политику РФ местами больше, чем депутаты Госдумы. Эта зависимость стала взаимной. А проблема, кстати, так и не была решена.

Если сейчас Россия проведёт непосредственно на оккупированных территориях голосование, то спустя какое-то время история Донбасса пойдёт по такому же сценарию, как на Кавказе.

Украинская власть не понимает, что всё это приведёт к тому, что переговоры с Москвой вообще не о чем будет вести: там напрямую будут говорить о силовой оккупации Украины.

Кстати, те кремлёвские чиновники, которые ныне решают выборные задачи, тоже до конца не понимают, что они делают. Да, кто-то пытается влезть на место спикера Госдумы, кто-то сводит счёты с этим спикером, а кому-то просто важно получить «одобрямс» от начальства.

Есть, правда, те, кто понимают, что аннексия Донбасса – это не только о Путине, а и о «путинизме». И им важно реанимировать весь этот проект, усилить влияние боевиков. Почему? Да потому что со временем так можно будет влиять на политику всей России. Исторических примеров уйма. И боюсь, вскоре Украине будет не до референдумов.