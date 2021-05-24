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В аеропорту Мінська затримали виліт літака Lufthansa через повідомлення про мінування

Європейські авіакомпанії відмовляються використовувати повітряний простір Білорусі.

В аеропорту Мінська затримали виліт літака Lufthansa через повідомлення про мінування
Архівне фото
Фото: lufthansa.com

В аеропорту Мінська як мінімум на дві години затримали відправлення літака німецької компанії Lufthansa, який мав вилетіти в понеділок, 24 травня, о 14:20 за місцевим часом.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Авіакомпанія підтвердила, що йдеться про рейс LH1487. Лайнер вилетів о 16:15 за місцевим часом із затримкою дві години.

Як повідомляє агентство Reuters, посадку на рейс зупинили через отриманого електронного листа про можливий теракт. В аеропорту розповіли, що відповідні служби провели повторний огляд лайнера і багажу пасажирів.

Після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair 23 травня Lufthansa спочатку заявила, що поки не має наміру відмовлятися від використання повітряного простору Білорусі. Прессекретар авіакомпанії розповів, що ніяких змін в розклад не вноситься, рейс із Франкфурта-на-Майні в Мінськ вилетів, але "за ситуацією стежать".

Раніше латвійська авіакомпанія Air Baltic, угорська Wizz Air і нідерландська KLM повідомили, що відмовляються від польотів через білоруське повітряний простір. А влада Литви заборонила аеропортам приймати і відправляти рейси, маршрути яких проходять у повітряному просторі Білорусі. Заборона набуде чинності 25 травня.

Нагадаємо, 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Рамана Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".

Сьогодні, 24 травня, Євросоюз викликав посла Білорусі для пояснень.

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