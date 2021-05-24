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Білоруські правозахисники визнали Романа Протасевича політв’язнем

Загальна кількість в'язнів режиму Лукашенка сягнула 406 осіб.

Білоруські правозахисники визнали Романа Протасевича політв’язнем
Фото: t.me/nexta_tv

Білоруські правозахисні організації оприлюднили спільну заяву, в якій визнають блогера і журналіста Романа Протасевича політичним в’язнем. Він став 406-м у цьому списку.

Текст документа оприлюднив сайт правозахисного центру "Весна".

"Ми вважаємо переслідування Романа Протасевича політично мотивованим, пов'язаним з мирної реалізацією вираження думки, а його самого політичним в'язнем вимагаємо від влади Білорусі негайного звільнення Романа Протасевича і припинення кримінального переслідування стосовно нього; звільнення свавільно затриманої Софії Сапеги; звільнення всіх політичних в'язнів і припинення політичних репресій в країні", - йдеться у заяві, яку крім "Весни" підтримали ще вісім правозахисних організацій.

Нагадаємо, що Протасевич був головним редактором телеграм-каналу Nexta ("Нєхта"), який став основним джерелом інформації під час минулорічних протестів у Білорусі. Nexta у Білорусі визнано екстремістським.

Протасевича звинувачують в організації масових безпорядків (ч. 1 ст. 293 КК РБ), порушенні громадського порядку (ч. 1 342 КК РБ) та розпалювання ворожнечі (ч. 3 ст. 130 КК РБ).

У листопаді 2020 року влада Білорусі внесла його в список осіб, причетних до терористичної діяльності. При цьому кримінальних справ за "терористичними" статтями проти них не заводили.

23 травня Протасевича затримали в Мінську. Заради цього влада Білорусі змусила сісти транзитний рейс Ryanair, яким летів опозиціонер.

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