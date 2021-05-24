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Кабмін обговорить заборону польотів українських авіакомпаній над Білоруссю, – джерела

Також говоритимуть про заборону на польоти "Белавіа" над Україною. 

Кабмін обговорить заборону польотів українських авіакомпаній над Білоруссю, – джерела
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів на нараді 24 травня обговорить доцільність заборони на польоти українських авіакомпаній над Білоруссю. Про це LB.ua повідомили обізнані з ситуацією джерела.

Крім того, будуть розглядати можливість заборони польотів білоруської компанії "Белавіа" над Україною.

Це викликано затриманням співзасновника та колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. 

Вчора білоруська влада ініціювала повідомлення про мінування борту Афіни-Вільнюс, на якому летів Протасевич, щоб посадити літак у Мінську. 

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича після аварійної посадки літака з ним на борту в Мінську "операцією спецслужб". Вона звинуватила білоруську владу в зловживанні правилами повітряного сполучення заради захоплення її опонентів. Також Тихановська закликала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) розслідувати факт події і вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

Негайно звільнити захопленого у Мінську засновника Nexta закликав президент Литви Гітанас Науседа. Україна назвала затримання засновника Nexta черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади. Польща вимагає негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення цивільного літака.

Тим часом фракція "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Євгенія Шевченка, який після затримання Протасевича написав допис на підтримку Лукашенка. 

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