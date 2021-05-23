Щонайменше вісім людей загинули внаслідок падіння кабіни на канатній дорозі біля озера Маджоре на півночі Італії.
Про це пише bbc.com з посиланням на італійські ЗМІ.
Місцеві аварійні служби повідомили, що аварія сталася на канатній дорозі, яка перевозила пасажирів з міста Стеса на гору Моттароне.
На аварію відреагували альпійські аварійно-рятувальні служби та повітряні вертольоти.
Відомо, що двох дітей з місця події доставили до лікарні.
Оновлення 16:50. Кількість жертв аварії на канатній дорозі Стреза-Моттароне збільшилася до 13, пише lastampa.it.
Рятувальна операція триває. У кабіні, відповідно до попередньої реконструкції подій, було чотирнадцять пасажирів.
Відомо, що кабіна обірвалася в одній з найвищих точок канатної дороги – за 100 метрів від кінця маршруту.
Зазначимо, в Італії з неділі, 23 травня відновили роботу гірськолижних курортів.