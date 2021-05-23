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В Італії впала кабіна на канатній дорозі, загинуло 13 осіб (оновлено)

Двох дітей з місця події доставили до лікарні.

Щонайменше вісім людей загинули внаслідок падіння кабіни на канатній дорозі біля озера Маджоре на півночі Італії.

Про це пише bbc.com з посиланням на італійські ЗМІ.

Фото: ЕРА/UPG

Місцеві аварійні служби повідомили, що аварія сталася на канатній дорозі, яка перевозила пасажирів з міста Стеса на гору Моттароне.

На аварію відреагували альпійські аварійно-рятувальні служби та повітряні вертольоти.

Відомо, що двох дітей з місця події доставили до лікарні.

Оновлення 16:50. Кількість жертв аварії на канатній дорозі Стреза-Моттароне збільшилася до 13, пише lastampa.it.

Рятувальна операція триває. У кабіні, відповідно до попередньої реконструкції подій, було чотирнадцять пасажирів.

Відомо, що кабіна обірвалася в одній з найвищих точок канатної дороги – за 100 метрів від кінця маршруту.

Фото: ЕРА/UPG

Зазначимо, в Італії з неділі, 23 травня відновили роботу гірськолижних курортів.

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