Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»

Теперь, как заявляет Светлана Тихановская , Протасевичу, который на территории Беларуси включён в список террористов, может грозить самое серьёзное наказание – смертная казнь. В то же время телеграмм-канал портала TUT.BY (который власти Беларуси прикрыли, посадив часть журналистов в СИЗО) эту информацию почему-то опровергает.

На территории Минска при неопределённых обстоятельствах был посажен самолёт европейской авиакомпании Ryanair , на борту которого находился сооснователь и бывший главный редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Этот канал, напомним, сыграл немаловажную роль в белорусских оппозиционных акциях, когда сотни тысяч белорусов выходили на улицы и протестовали против результатов президентских выборов, против несменяемого режима Александра Лукашенко.

Фото: people.onliner.by

Пассажирский самолёт вылетал из Афин в сторону Вильнюса. Практически долетев до границы с Литвой, капитан воздушного судна, как указывали провластные белорусские СМИ, направил сигнал SOS и по какой-то причине запросил помощь у Минска, попросив экстренно принять лайнер на территории национального аэропорта. Для этих целей, как пишут в телеграмм-канале «Пул Первого» (контролируется белорусскими властями), Лукашенко приказал поднять на перехват истребитель МиГ – 29 для дальнейшего сопровождения.

Куда более непонятно, что в это время происходило на борту судна. Как сообщила пресс-служба аэропорта «Минск», самолет был посажен из-за сообщения о минировании. Однако после там же указали, что данная информация не подтвердилась. Согласно данным «Новой газеты», полученной от компании Ryanair, об угрозе на борту экипажа рейса сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска. В пресс-службе же литовского аэропорта говорят, что лайнер приземлили из-за конфликта, который возник между пассажиром и экипажем самолёта.

А вот в официальном заявлении Ryanair указано, что экипаж самолета был уведомлен Беларусью «о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил указание отправиться в ближайший аэропорт Минска».

В это время, конечно же, при «случайных» обстоятельствах на борту самолёта находился человек, который долгие месяцы щекотал нервы нынешним белорусским властям, медийно направляя оппозиционное уличное движение – Роман Протасевич. Представители МВД Беларуси его задержали прямо в аэропорту Минска.

Фото: nn.by Роман Протасевич

Очевидно, что мы являемся свидетелями спецоперации белорусских спецслужб, которые, вероятнее всего, и разыграли эту «сцену» на борту летящего пассажирского лайнера.

Всё это напоминает так называемую спецоперацию, которую якобы должны были осуществить украинские спецслужбы в отношении «вагнеровцев», летящих из Минска в Стамбул. Показательно, что на самом деле мы видим почерк здесь не украинских, а как раз белорусских (а может и не только) силовиков. Так что эта ситуация – ещё один повод задуматься над той версией о срыве операции по вагнеровцам, которая курсирует в украинском информационном пространстве долгие месяцы.

Как бы там ни было, но теперь Роман Протасевич может не просто на долгие годы остаться за решёткой в белорусской тюрьме, он может быть приговорён к самому суровому наказанию – смертной казни. Во всяком случае, об этом заявляет Светлана Тихановская.

Кстати, не надо думать, что кто-то будет чтить негласный этический кодекс, что семью Романа оставят в покое. В начале мая Лукашенко своим указом лишил отца Протасевича воинского звания, невзирая на то, что тот отдал службе 29 лет и уволился ещё в 2019 году – до протестных акций. В общем, надеяться на милость здесь не стоит.

Какая будет реакция Европы? Вероятнее всего, сдержанная – словесная или санкционная: Лукашенко точно от этого ни холодно ни жарко. Что будет дальше с белорусскими протестами? Они попросту захлебнуться. И посадка Протасевича станет тому доказательством. Если белорусы и на сей раз, выйдя на улицы, будут снимать кеды перед тем, как залезть на лавочки, разносить цветы силовикам и молча наблюдать за тем, как их знакомых избивают, то на этой истории с революцией в Беларуси можно будет поставить жирную точку. И сказать, что Лукашенко выиграл у белорусов битву, что он остаётся у власти.

Фото: EPA/UPG Задержание во время акции в поддержку Марии Колесниковой в Минске, 9 сентября 2020

Сейчас в Республике ведётся самая настоящая охота на оппозиционных журналистов. Если в самом начале тех, кто выступал против Лукашенко, просто увольняли с работы, то спустя очень короткое время людей стали задерживать и сажать в тюрьмы.

Буквально недавно в Беларуси заблокировали крупнейшее интернет-СМИ TUT.BY, его сотрудников, как и работников портала Белсат, задержали. Часть направили в СИЗО и в колонии. Публицист и политолог Александр Федута объявлен заговорщиком, который вместе с группой людей якобы готовил госпереворот в Беларуси и покушение на Александра Лукашенко. Многие люди попросту пропадают без вести.

Фото: EPA/UPG Сотрудники милиции задерживают журналиста Романа Протасевича во время работы на митинге в Минске, 26 марта 2017 г.

И в этом виноват в первую очередь нынешний белорусский режим. А ещё – те так называемые лидеры оппозиции, которые на поверку оказались связанными или с КГБ Беларуси, или же с Россией. Именно эти люди говорили о мирных протестах, пытались подписать что-то с Лукашенко и попасть в будущий обновлённый белорусских парламент. Вот только они не желали освобождать те тысячи людей, попавших в тюрьмы, где их ждали самые настоящие пытки. Они не собирались свергать власть. Они ей подыгрывали. А некоторые подыгрывают до сих пор.

Теперь Роману Протасевичу точно не позавидуешь. На самом деле никто не знает, что с ним произойдёт в ближайшее время, какое наказание против него применят и ждёт ли его пыточная камера.

В этой ситуации очевидно одно: Беларусь становится страной, над которой пролетать не стоит. Причём не только белорусам.