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У Ryanair прокоментували екстрену посадку літака в Мінську, після якої затримали засновника Nexta

В авіакомпанії пообіцяли, що літак вилетить з Мінська сьогодні ввечері.

У Ryanair прокоментували екстрену посадку літака в Мінську, після якої затримали засновника Nexta
Фото: EPA/UPG

В авіакомпанії Ryanair прокоментували екстрену посадку свого літака в Мінську. На борту рейсу, що прямував з Афін до Вільнюса, перебував опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич, його затримали.

"Про загрозу на борту екіпажу рейсу Ryanair повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська", - повідомили в компанії у відповідь на запит російської "Новой газеты".

В авіакомпанії також уточнили, що літак вилетить з Мінська сьогодні ввечері, о 19:00 за Києвом.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича після аварійної посадки літака з ним на борту в Мінську "операцією спецслужб". Вона звинуватила білоруську владу в зловживанні правилами повітряного сполучення заради захоплення її опонентів. Також Тихановська закликала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) розслідувати факт події і вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

Негайно звільнити захопленого у Мінську засновника Nexta закликав президент Литви Гітанас Науседа.

Україна назвала затримання засновника Nexta черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади.

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