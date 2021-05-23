У Ryanair прокоментували екстрену посадку літака в Мінську, після якої затримали засновника Nexta

В авіакомпанії пообіцяли, що літак вилетить з Мінська сьогодні ввечері.

В авіакомпанії Ryanair прокоментували екстрену посадку свого літака в Мінську. На борту рейсу, що прямував з Афін до Вільнюса, перебував опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич, його затримали.

"Про загрозу на борту екіпажу рейсу Ryanair повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська", - повідомили в компанії у відповідь на запит російської "Новой газеты".

В авіакомпанії також уточнили, що літак вилетить з Мінська сьогодні ввечері, о 19:00 за Києвом.

⚡ Об угрозе на борту экипажа рейса Ryanair сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска, заявили «Новой» в авиакомпании. Там также рассказали, что самолет покинет аэропорт Минска в 19.00 (по мск). — Новая Газета (@novaya_gazeta) May 23, 2021

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича після аварійної посадки літака з ним на борту в Мінську "операцією спецслужб". Вона звинуватила білоруську владу в зловживанні правилами повітряного сполучення заради захоплення її опонентів. Також Тихановська закликала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) розслідувати факт події і вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

Негайно звільнити захопленого у Мінську засновника Nexta закликав президент Литви Гітанас Науседа.

Україна назвала затримання засновника Nexta черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади.