Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Зеленський звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Горбуліна та призначив Милованова
Зеленський звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Горбуліна та призначив Милованова
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Верховний Суд виправдав генерала Назарова
Верховний Суд виправдав генерала Назарова
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Новые министры, знакомые лица
Новые министры, знакомые лица
На Печерську в Києві з вікна багатоповерхівки обстріляли військову частину
На Печерську в Києві з вікна багатоповерхівки обстріляли військову частину
​Після відмови США від санкцій проти "Північного потоку" Меркель оголосила про переговори з Байденом щодо Росії
​Після відмови США від санкцій проти "Північного потоку" Меркель оголосила про переговори з Байденом щодо Росії
Уперше з часів Шевченка українця визнано найкращим гравцем місяця в Серії А
Уперше з часів Шевченка українця визнано найкращим гравцем місяця в Серії А
ГоловнаСвіт

Virgin Galactic успішно випробувала космоплан VSS Unity з людьми на борту

Корабель з двома астронавтами вийшов у космос в ході тестового польоту.

Virgin Galactic успішно випробувала космоплан VSS Unity з людьми на борту
Фото: Virgin Galactic

Virgin Galactic в суботу, 22 травня, успішно провела льотні випробування літака-носія VMS Eve та космічного корабля VSS Unity.

Текстова трансляція запуску та польоту велася у твіттері компанії.

У грудні 2020 року попередня спроба запустити VSS Unity в космос була невдалою, його двигун перестав працювати вже через секунду після запуску. Екіпажу космоплану тоді вдалося безпечно посадити його, ніхто не постраждав.

Цього разу старт Eve та Unity з космопорту "Америка" в штаті Нью-Мехіко увінчався успіхом. Близько 18:30 за київським часом Unity під управлінням пілотів Сі Джея Старкоу та Дейва Маккея опинився в космосі, після чого здійснив м'яку посадку.

За польотом Unity з землі особисто спостерігав засновник Virgin Galactic мільярдер Річард Бренсон.

Космічний корабель компанії Virgin Galactic VSS Unity призначений для коротких туристичних польотів в космос без виходу на земну орбіту. Космоплан піднімається на висоту близько 15 км літаком-носієм, після чого він відділяється і вмикає власний ракетний двигун.

Вартість польоту для туристів становитиме 200-250 тисяч доларів.

Сьогоднішній успішний політ був першим з лютого 2019 року. Перед початком комерційних запусків компанія планує виконати ще кілька тестових запусків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також