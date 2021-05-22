Virgin Galactic успішно випробувала космоплан VSS Unity з людьми на борту

Корабель з двома астронавтами вийшов у космос в ході тестового польоту.

Virgin Galactic в суботу, 22 травня, успішно провела льотні випробування літака-носія VMS Eve та космічного корабля VSS Unity.

Текстова трансляція запуску та польоту велася у твіттері компанії.

У грудні 2020 року попередня спроба запустити VSS Unity в космос була невдалою, його двигун перестав працювати вже через секунду після запуску. Екіпажу космоплану тоді вдалося безпечно посадити його, ніхто не постраждав.

Цього разу старт Eve та Unity з космопорту "Америка" в штаті Нью-Мехіко увінчався успіхом. Близько 18:30 за київським часом Unity під управлінням пілотів Сі Джея Старкоу та Дейва Маккея опинився в космосі, після чого здійснив м'яку посадку.

За польотом Unity з землі особисто спостерігав засновник Virgin Galactic мільярдер Річард Бренсон.

Delighted to be on the flightline to watch @VirginGalactic’s first human spaceflight from the majestic Spaceport America @Spaceport_NM #UNITY21 pic.twitter.com/FcpCxJcjqS — Richard Branson (@richardbranson) May 22, 2021

Космічний корабель компанії Virgin Galactic VSS Unity призначений для коротких туристичних польотів в космос без виходу на земну орбіту. Космоплан піднімається на висоту близько 15 км літаком-носієм, після чого він відділяється і вмикає власний ракетний двигун.

Вартість польоту для туристів становитиме 200-250 тисяч доларів.

Сьогоднішній успішний політ був першим з лютого 2019 року. Перед початком комерційних запусків компанія планує виконати ще кілька тестових запусків.