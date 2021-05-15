Китайський зонд сів на поверхню Марса

Китай став другою після США країною, яка почала досліджувати Червону планету.

Перший китайський космічний апарат "Тяньвень-1", запущений з острова Хайнань у липні минулого року, здійснив успішну посадку на поверхню Марса. Китай став другою після США країною, яка почала досліджувати Марс, передає ВВС.

Як повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на Національне космічне управління Китаю, апарат "Тяньвень-1" здійснив посадку в попередньо обраному районі у південній частині рівнини Утопія в північній півкулі Марса. За допомогою марсохода планують дослідити геологію цього району.

"Тяньвень-1" складається з орбітального модуля, посадкової платформи та марсохода. В кінці лютого зонд вийшов на орбіту і понад дві місяців вибирав відповідне місце посадки. Крім того, він фотографував поверхню планети.

Марсохід "Чжучжун", названий на честь китайського бога вогню, тепер повинен обстежити місце посадки, перш ніж залишити платформу. Він працює на сонячній енергії, на ровері встановлена камера з високою роздільною здатністю.

Марсохід вивчатиме поверхню та атмосферу планети. Крім того, "Чжучжун" шукатиме ознаки життя, яке, можливо, існувало на Марсі, а також за допомогою георадара - підземні води та лід.

Зовні "Чжучжун" нагадує американські марсоходи Spirit та Opportunity, які доправили на поверхню Марса у 2004 році. Його вага - близько 240 кг, а енергію виробляють сонячні батареї.

Апарат обладнаний спеціальними щоглами з камерами для фотографування та навігації, а також інструментами для аналізу проб ґрунту та пошуку води й льоду. Дослідження планети, як очікують, триватиме близько 90 марсіанських діб.

Нагадаємо, в лютому американський марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Марса.